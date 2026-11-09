Віктор Орбан відреагував на затримання свого брата

Колишній угорський прем’єр Віктор Орбан прокоментував ситуацію із затриманням свого брата Арона у справі про незаконне переправлення людей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Facebook.

Орбан вважає, що ситуація із затриманням його брата – це "відволікаючий маневр" нового уряду.

"Сьогодні уряд має надати відповідь Комітету з питань національної безпеки щодо шпигунського скандалу. Це "розрахунок" – лише відволікаючий маневр. Те, що відбувається в Угорщині, – це не притягнення до відповідальності, а розрахунок", – переконаний він.

Орбан також додав, що, на його думку, таким чином новий уряд намагається "усунути політичних опонентів і встановити однопартійну систему".

"Я – головна мішень; мій брат – лише пішак", – резюмував він.

Про затримання Арона Орбана стало відомо у понеділок. Повідомляли, що слідчі з Національного слідчого бюро (NNI) та Національного управління з повернення та захисту активів (NVVH) проводять спільні слідчі дії в рамках двох кримінальних проваджень, що тривають.

Нагадаємо, у червні прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про початок операції "Очисний вогонь", яка спрямована проти корупції у всіх гілках влади за часів уряду його попередника Віктора Орбана.

Створений урядом Мадяра антикорупційний орган – Національне управління з повернення та захисту активів (NVVH) – 28 вересня оголосив про початок розслідування чотирьох справ, які стосуються періоду прем’єрства Віктора Орбана.