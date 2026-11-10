Партия Орбана внесла брата экс-премьера в список "политзаключённых"

Венгерская оппозиционная партия "Фидес" включила Арона Орбана, младшего брата экс-премьера Виктора Орбана, в "список политических заключённых", опубликованный на сайте партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает HVG.

Хотя в кратком введении к списку указано, что "четыре политических заключённых находятся под стражей или в предварительном заключении", сам список расширился до пяти человек с добавлением Орбана-младшего.

В настоящее время список на сайте партии "Фидес" включает следующих пятерых "политических заключенных":

Балаж Буш,

Балаж Ханко,

Арон Орбан,

Миклош Шестак,

Вероника Варга-Баюс.

На сайте о деле младшего брата бывшего премьер-министра сообщалось следующее: "9 ноября 2026 года ÁVH (Управление государственной безопасности, тайная полиция коммунистической Венгрии в 1945–1956 гг. – Ред.) сделало шаг вперёд в противостоянии". Лишь вскользь упоминается, что полиция действовала в рамках "дела о незаконной переправке людей через границу".

Арон Орбан и трое его сообщников были задержаны полицией в понедельник. Младший брат Виктора Орбана подозревается в незаконной перевозке людей, и Национальное бюро расследований также начало процедуру его ареста. В понедельник вечером Арон Орбан прибыл в изолятор на улице Гёршкочи на заднем сиденье полицейского автомобиля.

В понедельник в квартиру Орбана был вызван Антитеррористический центр (TEK), поскольку "ожидалось, что там будет оружие". Операция не сопровождалась перестрелкой, но TEK опубликовал видео задержания четырёх подозреваемых.

Виктор Орбан отреагировал на эту новость словами: "Я – главная мишень, а мой брат – лишь инструмент". Партия "Фидес", которую он возглавляет, выступила в защиту брата бывшего премьер-министра через свою службу "Линия защиты".