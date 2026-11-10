Зеленський 10 листопада відвідає Данію

Президент України Володимир Зеленський у вівторок перебуватиме з візитом у Данії, щоб обговорити питання військової підтримки України та безпеки в Європі.

Про це йдеться у повідомленні уряду Данії, передає "Європейська правда".

У зустрічі візьмуть участь також глави держав та урядів країн Північної Європи.

На порядку денному стоїть питання про нагальну потребу України у протиповітряній обороні та захисті енергетичного сектору країни, йдеться у пресрелізі Кабінету міністрів.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що пишається можливістю привітати Зеленського та своїх колег із країн Північної Європи.

"Майже через п’ять років після повномасштабного вторгнення бомби продовжують сипатися на цивільне населення, центри допомоги, а також водопровідні та теплоелектростанції. Саме тому ми маємо стояти твердо. Ми маємо продовжувати надавати підтримку і вчитися на досвіді та знаннях України, щоб разом захистити Європу", – заявила вона.

Офіційна програма зустрічі поки що не оголошена.

Президент України Володимир Зеленський 4 листопада перебував з візитом у столиці Іспанії Мадриді.

3 листопада Зеленський з командою прибув у Берлін. Там він мав зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом, президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром, а також з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер.