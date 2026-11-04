Зеленський прибув у Мадрид, де обговорить посилення ППО і оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський 4 листопада прибув з візитом у столицю Іспанії Мадрид.

Про це Зеленський написав на своєму акаунті в Х, повідомляє "Європейська правда".

У Мадриді президент планує обговорити підтримку України, зокрема щодо посилення систем ППО.

"Попереду важливі зустрічі та перемовини в Мадриді. Перший пріоритет – посилення ППО для України, захист наших людей, розвиток оборонної співпраці та виробництв. Вдячні Іспанії за надану допомогу. Готуємо нові кроки в підтримці", – написав Зеленський.

Також, за словами Володимира Зеленського, найближчим часом Україна контактуватиме з американськими партнерами, щоб досягти прогресу в мирних переговорах.

"Цими днями також заплановані контакти з американською стороною. Координуємося з партнерами, щоб досягти конкретних результатів у питаннях безпеки та подальших кроків до миру", – заявив президент України.

Нагадаємо, у вівторок, 3 листопада, Зеленський з командою прибув у Берлін. Там він мав зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом, президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром, а також з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер.

А раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф оголосив, що цього тижня пройде зустріч американської команди з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО у Брюсселі, де зокрема обговорять гарантії безпеки для України.