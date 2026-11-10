Зеленский 10 ноября посетит Данию

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник будет находиться с визитом в Дании, чтобы обсудить вопросы военной поддержки Украины и безопасности в Европе.

Об этом говорится в сообщении правительства Дании, передает "Европейская правда".

Во встрече также примут участие главы государств и правительств стран Северной Европы.

На повестке дня стоит вопрос о насущной потребности Украины в противовоздушной обороне и защите энергетического сектора страны, говорится в пресс-релизе Кабинета министров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что гордится возможностью поприветствовать Зеленского и своих коллег из стран Северной Европы.

"Спустя почти пять лет после полномасштабного вторжения бомбы продолжают сыпаться на гражданское население, центры помощи, а также водопроводные и теплоэлектростанции. Именно поэтому мы должны стоять твердо. Мы должны продолжать оказывать поддержку и учиться на опыте и знаниях Украины, чтобы вместе защитить Европу", – заявила она.

Официальная программа встречи пока не объявлена.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября был с визитом в столице Испании Мадриде.

3 ноября Зеленский с командой прибыл в Берлин. Там он провел встречи с канцлером Фридрихом Мерцем, президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, а также с председателем Бундестага Юлией Клёкнер.