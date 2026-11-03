Зеленський та його команда прибули у Берлін

Президент Володимир Зеленський прибув у вівторок, 3 листопада, з командою у Берлін.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський розповів, що під час цієї поїздки у нього заплановані зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом, президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром, а також з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер.

Український президент візьме також участь у цьогорічній Берлінській безпековій конференції.

"Найголовніше – наша дипломатична координація: важливі зустрічі попереду, зміцнення ППО та підтримка нашої енергетики. Саме це буде пріоритетом сьогоднішніх перемовин", – поділився він.

Варто зауважити, що цей візит відбувається на тлі того, як спеціальний представник президента США Стів Віткофф оголосив раніше, що цього тижня пройде зустріч американської команди з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС та НАТО у Брюсселі, де зокрема обговорять гарантії безпеки для України. У НАТО підтвердили майбутню зустріч.

Також він оголосив, що тристоронні переговори про завершення російсько-української війни відбудуться наступного тижня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.

Український президент раніше заявив, що після розмови європейських лідерів з очільником Кремля є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі.