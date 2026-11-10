Заступника Сікорського звинувачують у майнових злочинах, за які загрожує до 10 років тюрми

Чинний заступник міністра закордонних справ Польщі і депутат від Польської селянської партії Владислав Теофіл Бартошевський отримав звинувачення, за які загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Кілька днів тому прокурор висунув заступнику глави МЗС Радослава Сікорського звинувачення у привласненні багатомільйонного майна, а потім у його приховуванні. За ці злочини йому загрожує покарання від одного року до 10 років ув’язнення.

Йдеться про розтрату мільйона фунтів, 400 тисяч євро та майже 7 мільйонів злотих, якими Бартошевський мав управляти від імені мецената Анджея Чехановецького, що проживає у Великій Британії.

Як повідомив Національної прокуратури Пшемислав Новак, частину цих коштів нинішній депутат і заступник міністра нібито витратив на власні потреби, а частину – на придбання у Варшаві квартир, які згодом продав, не повертаючи грошей Чехановецькому.

Друге звинувачення стосується того, що, передбачаючи вирок, який зобов’яже повернути привласнені кошти, Бартошевський позбувся офіційно зареєстрованого майна, зокрема 600-метрового маєтку вартістю 5 мільйонів злотих. За даними прокуратури, при цьому він діяв у змові з дружиною.

Прокуратура Албанії у жовтні офіційно висунула звинувачення у корупції колишній віцепрем’єрці Белінді Баллуку.

21 травня у Єлисейському палаці відбулися обшуки в межах розслідування фінансових махінацій під час організації державних церемоній поховання видатних діячів у паризькому Пантеоні.