У Єлисейському палаці пройшли обшуки

У четвер, 21 травня, у Єлисейському палаці відбулися обшуки в межах розслідування фінансових махінацій під час організації державних церемоній поховання видатних діячів у паризькому Пантеоні.

Про це повідомляє телеканал BFMTV з посиланням на Національну фінансову прокуратуру Франції, пише "Європейська правда".

Судове розслідування було відкрите у жовтні 2025 року за підозрою у фаворитизмі, незаконному здобутті вигоди, корупції та зловживанні впливом.

Слідство вивчає умови, за яких Центр національних пам'яток (CMN) присуджував державні контракти на організацію урочистих церемоній у Пантеоні.

За даними видання Le Canard Enchaîné, яке першим розкрило подробиці справи, правоохоронці зацікавилися багаторічною співпрацею з компанією Shortcut Events. Ця фірма організовувала урочистості протягом 22 років. За інформацією видання, проведення кожної такої церемонії обходилося державному бюджету приблизно у 2 мільйони євро.

Обшук стався лише після тривалих "інституційних переговорів" між прокуратурою та адміністрацією президента. Це була друга спроба слідчих потрапити до Єлисейського палацу.

Перша спроба відбулася 14 квітня, проте тоді правоохоронцям не надали доступу до приміщень. Адміністрація Емманюеля Макрона послалась на статтю 67 конституції, яка гарантує недоторканність офіційної резиденції глави держави, а також звільняє президента від кримінальної відповідальності чи необхідності свідчити під час перебування на посаді.

Це перший обшук у резиденції французького президента за останні вісім років. Попередній інцидент стався у 2018 році в межах резонансної "справи Беналла" – скандалу навколо колишнього радника Макрона, якого звинуватили в побитті демонстранта.

