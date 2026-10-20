Колишню віцепремʼєрку Албанії офіційно звинуватили у корупції

Прокуратура Албанії офіційно висунула звинувачення у корупції колишній віцепрем’єр-міністерці Белінді Баллуку.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У заяві, надісланій ЗМІ електронною поштою, Спеціальна прокуратура, яка займається справами про корупцію на високому рівні, зазначила, що до остаточних звинувачень проти Баллуку входять:

порушення принципу рівності учасників державних тендерів або аукціонів;

пасивна корупція щодо осіб, зокрема високопосадовців.

Їй також висунули звинувачення у відмиванні доходів від злочинної діяльності.

"Спеціальна прокуратура продовжує вживати конкретних процесуальних заходів для офіційного повідомлення про звинувачення іншим особам, причетним до цієї кримінальної справи", – йдеться у заяві.

У вівторок, 20 жовтня, протестувальники зібралися біля будівлі Міністерства освіти, вигукуючи "Баллуку за ґрати!", і були відтіснені поліцією за допомогою водометів та сльозогінного газу.

Повідомляли, що в лютому прем'єр-міністр Албанії Еді Рама звільнив свою заступницю Белінду Баллуку, якій висунуто звинувачення у маніпулюванні державними тендерами.

Звільнення відбулося через три місяці після того, як Спеціальна прокуратура по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (SPAK) висунула посадовиці звинувачення у втручанні в державні тендери в декількох випадках будівництва доріг. Баллуку заперечує звинувачення.

Боротьба з корупцією є ключовою умовою для вступу Албанії до Європейського Союзу.