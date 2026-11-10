Заместителя Сикорского обвиняют в имущественных преступлениях, за которые грозит до 10 лет тюрьмы

Действующий заместитель министра иностранных дел Польши и депутат от Польской селянской партии Владислав Теофил Бартошевский получил обвинения, за которые грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Несколько дней назад прокурор предъявил заместителю главы МИД Радославу Сикорскому обвинения в присвоении многомиллионного имущества, а затем в его сокрытии. За эти преступления ему грозит наказание от одного года до 10 лет лишения свободы.

Речь идет о растрате миллиона фунтов, 400 тысяч евро и почти 7 миллионов злотых, которыми Бартошевский должен был управлять от имени мецената Анджея Чехановецкого, проживающего в Великобритании.

Как сообщил представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак, часть этих средств нынешний депутат и заместитель министра якобы потратил на собственные нужды, а часть – на приобретение в Варшаве квартир, которые впоследствии продал, не возвращая деньги Чехановецкому.

Второе обвинение касается того, что, предвидя приговор, обязывающий вернуть присвоенные средства, Бартошевский избавился от официально зарегистрированного имущества, в частности 600-метрового поместья стоимостью 5 миллионов злотых. По данным прокуратуры, при этом он действовал в сговоре с женой.

Прокуратура Албании в октябре официально выдвинула обвинение в коррупции бывшему вице-премьеру Белинде Баллуку.

21 мая в Елисейском дворце прошли обыски в рамках расследования финансовых махинаций при организации государственных церемоний похорон выдающихся деятелей в парижском Пантеоне.