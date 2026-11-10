В Молдові планують впровадити тюремне покарання за кібератаки

В Молдові підготували поправки до Кримінального кодексу, які стосуються атак на системи критичної інфраструктури, діяльності організованих злочинних угруповань та заподіяння особливо значної шкоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Logos-Press.

Законопроєкт розширює перелік дій, за які передбачена кримінальна відповідальність. Зокрема, йдеться про незаконне внесення, видалення, пошкодження та зміну комп’ютерних даних, блокування доступу до них, а також несанкціоновану передачу, придбання та поширення даних з обмеженим доступом.

За такі злочини пропонується встановити покарання у вигляді штрафу від 850 до 1,35 тис. умовних одиниць або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Якщо для вчинення злочину використовуються програми, паролі або коди доступу, спеціально розроблені або адаптовані для впливу на дві та більше комп’ютерних систем, для фізичних осіб зберігається покарання за відповідною частиною статті, а юридичним особам можуть загрожувати штрафи від 4 тис. до 7 тис. умовних одиниць або ліквідація.

Окремо посилюється відповідальність за атаки на критичну інфраструктуру. Для юридичних осіб передбачені штрафи від 10 тис. до 30 тис. умовних одиниць із ліквідацією.

Зміни торкнуться й відповідальності за порушення або переривання роботи комп’ютерних систем. За такі дії передбачено від 2 до 5 років позбавлення волі, а за наявності обтяжувальних обставин – від 3 до 7 років.

Якщо злочин скоєно організованою злочинною групою, якщо він спричинив особливо великий збиток або спрямований проти критичної інфраструктури, покарання становитиме від 5 до 10 років.

Крім того, запроваджується відповідальність за незаконне виробництво, продаж, придбання, імпорт та розповсюдження паролів, кодів доступу та інших даних, що дають змогу проникнути в комп’ютерні системи для вчинення злочинів.

Законопроєкт також передбачає створення цілодобових контактних пунктів у МВС та Генеральній прокуратурі для обміну інформацією про кіберзлочини.

Документ планується розглянути на засіданні уряду 12 листопада.

Нагадаємо, нещодавно хакери викрали з урядових систем Молдови дані приблизно 750 тисяч жителів Молдови.

Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан після витоку з урядових систем даних заявив про необхідність більше інвестувати в безпеку та бути готовими до зростання кількості кібератак.