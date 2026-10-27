Прем'єр Молдови закликав готуватися до нових кібератак після зламу урядових систем

Прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан після витоку з урядових систем даних приблизно 750 тисяч жителів заявив про необхідність більше інвестувати в безпеку та бути готовими до зростання кількості кібератак.

Заяву очільника молдовського уряду наводить NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Тофан, деякі державні цифрові сервіси, як і раніше, призупинені й відновлять роботу лише після того, як влада переконається в їхній безпеці.

Загалом фахівці перевірили близько 82 сервісів, а виявлені проблеми усунули там, де це було можливо.

"Ми живемо в епоху, коли таких інцидентів стає і буде ставати дедалі більше. Це реальність, яку ми не можемо ігнорувати. У міру зростання обчислювальних можливостей штучного інтелекту вразливості, які люди не здатні виявити, дійсно можуть виявляти алгоритми ШІ. Тому кіберзахист залишиться пріоритетом. Це пріоритет для всіх країн ЄС", – підкреслив Тофан.

Він також запевнив, що захист персональних даних – це питання першочергової важливості для влади.

"І ми й надалі приділятимемо особливу увагу захисту даних громадян та запобіганню подібним інцидентам у майбутньому. Для цього необхідно інвестувати в нашу безпеку, зокрема в кібербезпеку", – додав прем’єр Молдови.

Повідомляли, що хакери викрали з урядових систем дані приблизно 750 тисяч жителів Молдови.

Нещодавно уряди, міські адміністрації та інші установи в країнах Європи в профілактичних цілях відключили свої вебсайти після того, як розробники мови програмування PHP повідомили, що виявили дві критичні вразливості.

Також писали, що хакери атакували інформаційні системи Палати депутатів Італії, зачепивши поштові скриньки багатьох парламентарів та електронну пошту прем’єрки Джорджі Мелоні.