В Молдове планируют ввести тюремное наказание за кибератаки

В Молдове подготовили поправки к Уголовному кодексу, касающиеся атак на системы критической инфраструктуры, деятельности организованных преступных группировок и причинения особо значительного ущерба.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Logos-Press.

Законопроект расширяет перечень действий, за которые предусмотрена уголовная ответственность. В частности, речь идет о незаконном внесении, удалении, повреждении и изменении компьютерных данных, блокировании доступа к ним, а также о несанкционированной передаче, приобретении и распространении данных с ограниченным доступом.

За такие преступления предлагается установить наказание в виде штрафа от 850 до 1,35 тыс. условных единиц или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Если для совершения преступления используются программы, пароли или коды доступа, специально разработанные или адаптированные для воздействия на две и более компьютерных систем, для физических лиц сохраняется наказание по соответствующей части статьи, а юридическим лицам могут грозить штрафы от 4 тыс. до 7 тыс. условных единиц или ликвидация.

Отдельно ужесточается ответственность за атаки на критическую инфраструктуру. Для юридических лиц предусмотрены штрафы от 10 тыс. до 30 тыс. условных единиц с ликвидацией.

Изменения коснутся и ответственности за нарушение или прерывание работы компьютерных систем. За такие действия предусмотрено от 2 до 5 лет лишения свободы, а при наличии отягчающих обстоятельств – от 3 до 7 лет.

Если преступление совершено организованной преступной группой, повлекло особо крупный ущерб или направлено против критической инфраструктуры, наказание составит от 5 до 10 лет.

Кроме того, вводится ответственность за незаконное производство, продажу, приобретение, импорт и распространение паролей, кодов доступа и других данных, позволяющих проникнуть в компьютерные системы для совершения преступлений.

Законопроект также предусматривает создание круглосуточных контактных пунктов в МВД и Генеральной прокуратуре для обмена информацией о киберпреступлениях.

Документ планируется рассмотреть на заседании правительства 12 ноября.

Напомним, недавно хакеры похитили из правительственных систем Молдовы данные примерно 750 тысяч жителей страны.

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан после утечки данных из правительственных систем заявил о необходимости больше инвестировать в безопасность и быть готовыми к росту числа кибератак.