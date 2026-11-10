Сибіга розкрив подробиці зустрічі з Рубіо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Парижі зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо.

Заяву міністра щодо зустрічі наводить пресслужба МЗС, передає "Європейська правда".

Сибіга повідомив, що переговори з Рубіо були зосереджені на мирних зусиллях під проводом США, ситуації на полі бою та міжнародних подіях.

"Ми маємо використати кожну можливість для дипломатії та деескалації", – наголосив він.

Міністр висловив вдячність Сполученим Штатам за їхню залученість, а особливо першій леді Меланії Трамп – за врятовані життя завдяки успішній гуманітарній операції в Олешках.

Сторони також обговорили ситуацію в Чорному морі та необхідність відновлення свободи судноплавства задля глобальної продовольчої безпеки.

"Україна готова розвивати взаємовигідне безпекове та економічне співробітництво зі США, зокрема спільне виробництво дронів і перспективні економічні проєкти", – розповів Сибіга.

Також під час розмови йшлося про зміцнення оборонних спроможностей України, протиповітряну оборону та стійкість напередодні зими.

Глава МЗС також поновив запрошення державному секретарю відвідати Україну.

Перед цим Сибіга провів зустріч зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро у Парижі, де проходить зустріч глав МЗС країн G7.

Повідомляли, що міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) проведуть у вівторок, 10 листопада, у Парижі окреме засідання, присвячене підтримці України.