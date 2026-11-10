Сибига раскрыл подробности встречи с Рубио

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Париже встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

Заявление министра по итогам встречи приводит пресс-служба МИД, передает "Европейская правда".

Сибига сообщил, что переговоры с Рубио были сосредоточены на мирных усилиях под руководством США, ситуации на поле боя и международных событиях.

"Мы должны использовать каждую возможность для дипломатии и деэскалации", – подчеркнул он.

Министр выразил благодарность Соединённым Штатам за их участие, а особенно первой леди Мелании Трамп – за спасённые жизни благодаря успешной гуманитарной операции в Олешках.

Стороны также обсудили ситуацию в Чёрном море и необходимость восстановления свободы судоходства в интересах глобальной продовольственной безопасности.

"Украина готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с США в сфере безопасности и экономики, в частности совместное производство дронов и перспективные экономические проекты", – рассказал Сибига.

Также в ходе беседы речь шла об укреплении оборонного потенциала Украины, противовоздушной обороне и устойчивости в преддверии зимы.

Глава МИД также вновь пригласил государственного секретаря посетить Украину.

Перед этим Сибига провел встречу со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро в Париже, где проходит встреча глав МИД стран G7.

Сообщалось, что министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) проведут во вторник, 10 ноября, в Париже отдельное заседание, посвященное поддержке Украины.