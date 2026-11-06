G7 10 листопада в Парижі проведе окреме засідання щодо України за участю Сибіги

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) проведуть у вівторок, 10 листопада, у Парижі окреме засідання, присвячене підтримці України, за участю українського міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив посадовець Міністерства закордонних справ Франції.

Головними темами засідання щодо підтримки України, яке проводиться в рамках двохденної зустрічі G7 в Парижі 9-10 листопада, стануть протиповітряна оборона, фінансова та енергетична допомога Україні.

Окремо 9 листопада буде проведено спеціальну конференцію, присвячену відновленню захисної арки Чорнобильської АЕС, пошкодженої російською атакою у 2025 році.

"Останнє засідання, наприкінці першої половини дня 10 листопада, буде присвячене підтримці України, за присутності міністра закордонних справ України", – повідомив співрозмовник "Європейської правди" на набережній Орсе в Парижі.

Він констатував, що зустріч відбудеться на тлі посилення російських ударів по українських містах та стабілізації ситуації на фронті.

"Контекст вам відомий: це контекст посилення російських ударів по українських містах, стабілізації фронту, яка, я б сказав, робить дуже малоймовірними прориви тієї чи іншої сторони, що змушує нас вважати, що конфлікт має затягнутися", – зазначив посадовець МЗС Франції.

Водночас у Парижі вважають, що Росія намагається змінити тактику, зосередивши удари на енергетичних об'єктах та критичній інфраструктурі України.

"Але також (ми спостерігаємо) прагнення Росії змінити тактику, цілеспрямовано атакуючи енергетичні об'єкти, критичну інфраструктуру, українські міста, щоб, імовірно, домогтися – вони цього прагнуть у будь-якому разі – того, що називають блекаутом, серйозної проблеми енергетичного колапсу в Україні, до кінця року, у будь-якому разі протягом зими", – заявило джерело.

У зв'язку з цим Франція наголошує, що роль G7 буде важливою для підтримки України у сфері спроможностей, протиповітряної оборони, фінансовій та енергетичній сферах.

"Тут у нас є кілька напрямів, але один із найпомітніших – це, очевидно, Україна і, зокрема, відновлення захисної оболонки Чорнобиля, пошкодженої російським ударом у 2025 році", – повідомило джерело.

Зустріч міністрів закордонних справ G7 відбудеться в Парижі 9-10 листопада. До окремих її засідань запрошені Україна, Бразилія, Південна Корея, Єгипет і Саудівська Аравія.

Як повідомляла "Європейська правда", Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив, що йому бракує 500 млн євро на аварійний ремонт саркофага на Чорнобильській атомній електростанції.

У жовтні країни G7 виділили 260 млн євро на саркофаг ЧАЕС, що становить понад половину суми, яку, на думку банку, потрібно для відновлення. Конференція в Парижі 9 листопада, яку організовує Франція, Україна та ЄБРР, має на меті надати імпульс для отримання додаткових коштів.