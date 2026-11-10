Сибіга розповів главі МЗС Франції про ситуацію на полі бою в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро у Парижі, де проходить зустріч глав МЗС країн G7.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український міністр написав у себе в Х.

Сибіга подякував Барро за те, що французька сторона поставила Україну в центр порядку денного, зокрема завдяки спеціальній сесії "G7+Україна".

"Я поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою, мирні зусилля та міжнародні події. Ми обговорили весь спектр пріоритетів – від енергетичної стійкості до оборонної підтримки та санкцій проти Росії", – зазначив глава українського МЗС.

Він наголосив, що Україна цінує зусилля, "які допомогли мобілізувати підтримку енергетичної безпеки" цієї зими.

Крім того, за словами міністра, українська сторона розраховує на подальшу координацію для зміцнення протиповітряної оборони.

Повідомляли, що міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) проведуть у вівторок, 10 листопада, у Парижі окреме засідання, присвячене підтримці України.

Також міністри закордонних справ країн G7 обговорять нещодавні кібератаки, які, як підозрюється, були здійснені проросійськими угрупованнями.