Віткофф розповів, про що йшлося на зустрічі з українськими та європейськими посадовцями в ОАЕ

Американські, українські та європейські посадовці зустрілися у вівторок вранці перед запланованими переговорами між Росією та Україною в Абу-Дабі, спецпредставник США Стів Віткофф повідомив про результати зустрічі.

Заяву за підсумками зустрічі він навів соціальній мережі X, передає "Європейська правда"

Метою зустрічі було координація зусиль щодо припинення війни та обговорення післявоєнних домовленостей у сфері безпеки, у яких США прагнуть виступити посередником.

"Учасники наголосили, що будь-які майбутні домовленості мають поважати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність у прийнятті рішень, а також надавати надійні гарантії безпеки для України", – йдеться у заяві.

Також стверджується, що мета полягає у розробці практичної та взаємодоповнюючої системи безпеки, яка зміцнить довгострокову безпеку України та створить довіру, необхідну для досягнення домовленості шляхом переговорів.

"Окрім основного акценту на досягненні тривалого миру, під час обговорення розглядалося питання про те, як розвивати наявні європейські інститути та угоди з безпеки після завершення війни в Україні", – йдеться у заяві.

Учасники також визнали, що вирішення питань безпеки після війни та зменшення ризику конфлікту мають вирішальне значення. Вони обговорили, як забезпечити надійні механізми управління ризиками та запобігання небезпечній ескалації.

"Учасники підтвердили свою спільну прихильність до міцної післявоєнної європейської архітектури безпеки та відповідних домовленостей, а також чітко заявили, що сильний НАТО й надалі залишатиметься центральним елементом євроатлантичної колективної оборони", – йдеться у заяві.

Також у тексті згадано про спільну мету – перейти до ширших багатосторонніх обговорень за участю європейських партнерів та досягти всеосяжного й тривалого миру.

Керівник української переговорної групи, голова служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров раніше повідомив про початок переговорів у форматі Україна-США-Росія.

ЗМІ перед цим повідомили, що посланці президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф будуть тиснути на Росію, щоб та дозволила Європі долучитися до майбутніх переговорів щодо безпеки континенту.