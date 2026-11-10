Уиткофф рассказал, о чем шла речь на встрече с украинскими и европейскими чиновниками в ОАЭ.

Американские, украинские и европейские чиновники встретились во вторник утром перед запланированными переговорами между Россией и Украиной в Абу-Даби; специальный представитель США Стив Уиткофф сообщил о результатах встречи.

Заявление по итогам встречи он опубликовал в социальной сети X, передает "Европейская правда"

Целью встречи была координация усилий по прекращению войны и обсуждение послевоенных договоренностей в сфере безопасности, в которых США стремятся выступить посредником.

"Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость в принятии решений, а также предоставлять надежные гарантии безопасности для Украины", – говорится в заявлении.

Также утверждается, что цель заключается в разработке практичной и взаимодополняющей системы безопасности, которая укрепит долгосрочную безопасность Украины и создаст доверие, необходимое для достижения соглашения путем переговоров.

"Помимо основного акцента на достижении прочного мира, в ходе обсуждения рассматривался вопрос о том, как развивать существующие европейские институты и соглашения в области безопасности после завершения войны в Украине", – говорится в заявлении.

Участники также признали, что решение вопросов безопасности после войны и снижение риска конфликта имеют решающее значение. Они обсудили, как обеспечить надежные механизмы управления рисками и предотвращения опасной эскалации.

"Участники подтвердили свою общую приверженность прочной послевоенной европейской архитектуре безопасности и соответствующим договоренностям, а также четко заявили, что сильный НАТО и впредь будет оставаться центральным элементом евроатлантической коллективной обороны", – говорится в заявлении.

Также в тексте упоминается об общей цели – перейти к более широким многосторонним обсуждениям с участием европейских партнеров и достичь всеобъемлющего и прочного мира.

Руководитель украинской переговорной группы, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров ранее сообщил о начале переговоров в формате Украина-США-Россия.

СМИ перед этим сообщили, что посланцы президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф будут оказывать давление на Россию, чтобы та позволила Европе присоединиться к предстоящим переговорам по вопросам безопасности континента.