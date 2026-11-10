ЗМІ: США вимагають надати Європі місце за столом переговорів щодо війни в Україні

Посланці президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф будуть тиснути на Росію, щоб та дозволила Європі долучитися до майбутніх переговорів щодо безпеки континенту.

Про це стало відомо Politico від американських посадовців, передає "Європейська правда".

Зять Трампа Джаред Кушнер та спеціальний посланник Стів Віткофф будуть наполягати на тому, щоб Європа відігравала безпосередню роль у майбутніх переговорах, виступаючи посередниками у перших з лютого тристоронніх переговорах із Росією та Україною, які відбудуться у вівторок в Абу-Дабі, зазначили посадовці.

Європейським урядам та інституціям ЄС, ймовірно, не доведеться довго вирішувати, кого вони хочуть бачити за столом переговорів від свого імені. Кушнер і Віткофф прагнуть прискорити темп переговорів і хочуть, щоб зустріч цього тижня стала останньою без повноцінної участі Європи, зазначили ті самі посадовці.

"Нам потрібна Європа за столом переговорів", – сказав один із посадовців. "Тому наша пропозиція полягає в тому, щоб залучити європейців до обговорення після цих тристоронніх переговорів", – додав він.

Посадовці позитивно оцінили той факт, що 27 жовтня лідери Фінляндії та Норвегії безпосередньо зателефонували російському правителю Владіміру Путіну, і наголосили на необхідності більш активних контактів.

"Нам потрібно набагато більше європейських переговорів із Росією, щоб європейці чули те саме, що чуємо ми, і щоб ті повідомлення, які вони передають нам, вони могли передавати безпосередньо Росії", – стверджують у США.

Питання про те, хто виступає від імені Європи – і чи повинні європейські союзники України взагалі вести переговори з Путіним, – викликає глибокі розбіжності. Лідери ЄС обговорять цю тему на неформальному саміті в Дубліні наприкінці цього тижня.

Європейські уряди побоюються, що Трамп, можливо, готується погодитися на давні вимоги Путіна щодо скорочення впливу НАТО в регіоні. Однак американські посадовці наполягали, що Альянс й надалі залишатиметься центральним елементом колективної оборони Європи, водночас відмовляючись відступати від необхідності кардинального переосмислення відносин континенту з Росією.

Європейці мають "багато упереджень" щодо перегляду архітектури безпеки, оскільки Росія в минулому пропонувала різні зміни, а попередні домовленості зазнали невдачі, додав посадовець. "Ми маємо створити щось нове, що працюватиме сьогодні", – сказав він.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відкидає заклики до створення нової європейської архітектури безпеки як способу припинення агресивної війни Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський у суботу попередив адміністрацію Дональда Трампа, що запропонований ним новий план безпеки для Європи може бути "небезпечним", оскільки Росія не демонструє жодних ознак бажання припинити війну.

Як повідомлялося, незрозуміла пропозиція адміністрації США щодо нової угоди з Росією про безпеку в Європі викликала скептицизм та занепокоєння у європейських столицях, які побоюються, що це може призвести до відсунення континенту на другий план у переговорах.