В ОАЕ стартували переговори у форматі Україна-США-Росія

Керівник української переговорної групи, голова служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомив про початок переговорів у форматі Україна-США-Росія.

Про це він написав у Telegram, передає "Європейська правда".

Перед цим відбулася зустріч з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії, до яких також мали долучитися спецпредставники США – Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

"Перейшли до тристороннього формату переговорів Україна-США-Росія. На порядку денному – ключові питання припинення бойових дій та наближення миру", – написав Умєров.



"Працюємо відповідно до завдань, визначених президентом України", – додав він.

У понеділок, 9 листопада, керівник української переговорної групи, голова служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомив, що українська делегація вирушила до місця запланованих зустрічей в Абу-Дабі.

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді та член переговорної групи Давид Арахамія не вважає, що цього разу під час тристоронніх переговорів Україна-США-РФ буде прорив.