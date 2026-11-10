Данія виділяє України пакет військової допомоги на понад 640 млн євро

Данія надсилає Україні новий пакет допомоги у вигляді військового обладнання на суму 4,8 млрд данських крон (близько 643 млн євро).

Про це повідомив міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен після засідання Комітету з питань зовнішньої політики, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Оголошення про нову допомогу прозвучало на тлі візиту президента України до Копенгагена.

"Сьогодні ми обговорили з комітетом 32-й пакет допомоги Україні на суму 4,8 мільярда крон у вигляді військового обладнання", – зазначив Расмуссен.

Як повідомлялося, у зустрічах у Копенгагені також візьмуть участь також глави держав та урядів країн Північної Європи.

Минулого тижня у Мадриді президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, де, зокрема, йшлося про виділення нової військової допомоги.