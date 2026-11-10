Дания выделяет Украине пакет военной помощи на сумму свыше 640 млн евро

Дания направляет Украине новый пакет помощи в виде военного оборудования на сумму 4,8 млрд датских крон (около 643 млн евро).

Об этом сообщил министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен после заседания Комитета по вопросам внешней политики, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Объявление о новой помощи прозвучало на фоне визита президента Украины в Копенгаген.

"Сегодня мы обсудили с комитетом 32-й пакет помощи Украине на сумму 4,8 миллиарда крон в виде военного оборудования", – отметил Расмуссен.

Как сообщалось, во встречах в Копенгагене также примут участие главы государств и правительств стран Северной Европы.

На прошлой неделе в Мадриде президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом, где, в частности, речь шла о выделении новой военной помощи.