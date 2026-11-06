Іспанія надає Україні пакет військової допомоги на 437 млн євро

У Мадриді президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, де, зокрема, йшлося про виділення нової військової допомоги.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента.

Педро Санчес повідомив, що Іспанія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро. Лідери держав обговорили його наповнення та найбільш актуальні потреби в захисті. Зокрема – енергетиці, логістиці, залізниці.

"Цього року Росія пошкодила більше наших локомотивів, ніж за всі попередні роки цієї війни. Під постійними атаками енергомережа й водопостачання. Складна ситуація, особливо в Києві, і кожен крок гуманітарної підтримки також дуже важливий", – заявив Зеленський.

Також президент України висловив співчуття Педро Санчесу у зв’язку з трагедією на залізниці в іспанському Толедо, що забрала десятки життів.

Нагадаємо, Словаччина заявила про намір передати Україні 1 млн євро на генератори, укриття та медичне обладнання.

Також уряд Нідерландів виділяє 1,2 млрд євро на невійськову допомогу Україні на найближчі три роки, щоб сприяти відновленню та відбудові, а також розширити можливості для нідерландських підприємств.