Єврокомісар розповів про ідею "Академії українського бойового досвіду" в Брюсселі
Новий хаб українських оборонних виробників UARM Hub, офіційне відкриття якого відбудеться 10 листопада у Брюсселі, міг би стати основою для своєрідної "Академії українського бойового досвіду", де європейці навчалися б в українських фахівців.
Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.
Кубілюс наголосив, що європейцям є чому навчитись в українців.
"Я навіть говорив, що було б добре – це я кажу неформально – мати тут, у Брюсселі, щось на кшталт Академії українського бойового досвіду. Це звучить дуже амбітно, але саме цей хаб міг би стати початком створення такої можливості. Тому що нам справді є чого навчитися", – сказав єврокомісар.
За його словами, європейським оборонним компаніям та інституціям необхідно переймати український досвід швидкого впровадження інновацій і пристосування виробництва до потреб сучасної війни.
"Наша промисловість і наші інституції мають навчитися в України, як бути значно інноваційнішими та динамічнішими", – наголосив Кубілюс.
Він зазначив, що тісніша співпраця буде взаємовигідною: європейські виробники зможуть переймати український досвід, а українські компанії – краще ознайомитися з європейськими виробничими процесами і можливостями фінансування.
UARM Hub – нова платформа у Брюсселі, заснована п’ятьма провідними українськими виробниками оборонних технологій. Її мета – створити постійний канал співпраці між українськими оборонними компаніями, інституціями Євросоюзу, європейськими виробниками і міжнародними партнерами.
Кубілюс вже раніше говорив, що якщо Європа хоче мати найкращі армії, то має вчитися в українців.
Він також висловлював думку, що ЄС має відмовитись від виробництва технологічно просунутої, проте дорогої зброї, і перейти до дешевшого виробництва якісної зброї, яке можна швидко наростити.