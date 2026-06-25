Єврокомісар: якщо Європа хоче мати найкращі армії, має вчитися в українців

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс пояснив, що для ЄС є життєво необхідною оборонна інтеграція з Україною, оскільки їй вдалося створити цілу оборонну екосистему та одну з найкращих армій у світі.

Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це Кубілюс сказав на Конференції з питань відновлення України у Гданську.

Кубілюс підкреслив, що інтеграція оборонних секторів України та ЄС є важливою для України, але для оборонних потреб ЄС це є "стратегічною метою".

"Як нещодавно сказав (держсекретар США. – Ред.) Марко Рубіо, Україна має найкращу армію в Європі. Алекс Стубб, президент Фінляндії, навіть додав, що, можливо, українська армія краща за американську", – сказав єврокомісар.

У цьому контексті він зазначив, що українська армія "насправді така хороша" не лише завдяки хоробрим солдатам та розумним генералам, "а тому, що за ці роки війни їм вдалося створити дуже інноваційну, дуже динамічну і, можливо, найкращу оборонну промисловість у Європі".

"Якщо ми справді хочемо мати найкращі армії, то для наших армій у Європі справді недостатньо просто витрачати гроші, як ми це робимо, – нам дійсно потрібно зрозуміти й навчитися тому, як українцям вдається створити таку оборонну промисловість", – сказав єврокомісар.

Це означає, додав він, що потрібно навчитися в українців не лише з інженерної чи виробничої точки зору, але й вивчати те, як українці "створили цілу екосистему".

"Це набагато складніше освоїти, ніж просто навчитися, знаєте, як виробляти безпілотник або навіть щось на кшталт складного безпілотника зі штучним інтелектом тощо", – додав єврокомісар.

Заступниця генсека НАТО Радмила Шекеринська заявила, що Україні вдалося створити вікно можливостей у війні з РФ, але воно не буде відчинене вічно і цією можливістю слід скористатися.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна поділився, як необхідно діяти партнерам України для того, аби не втратити створене сьогодні "вікно можливостей" у війні з РФ.