У Єврокомісії закликали Європу виробляти достатньо хорошу зброю, а не "haute couture"

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс наполягає, що ЄС має відмовитись від виробництва технологічно просунутої, проте дорогої зброї, і перейти до дешевшого виробництва якісної зброї, яке можна швидко наростити.

Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це він сказав на Конференції з питань відновлення України у Гданську.

За словами Кубілюса, європейські країни здатні виробляти, з технічного погляду, "найкращі речі у світі", які він описав як "haute couture" – це дуже якісна та технологічна просунута зброя, але її виробництво високо затратне. Проте Росія, за його словами, все ще значно випереджає європейців за обсягами виробництва.

"Я можу навести лише кілька цифр. Минулого року, у 2025-му, Росія випустила 1200 крилатих ракет. Усі вони полетіли в Україну. Європейський Союз зумів випустити 250. Україна минулого року почала виробляти крилаті ракети "Фламінго". Цього року вони випустять 700 штук", – зазначив єврокомісар.

Кубілюс пояснив, що українці зуміли переорієнтувалися, оскільки війна змусила їх перейти на так зване "достатньо якісне" виробництво, яке можна швидко наростити.

"Чому ми не переходимо на простіше, але достатньо хороше виробництво (зброї), здатної вражати цілі, на дешевше виробництво, яке можна негайно наростити? Тому що у нас немає ринку", – пояснив єврокомісар.

Кубілюс також заявив, що якщо Європа хоче мати найкращі армії, то має вчитися в українців.

Заступниця генсека НАТО Радмила Шекеринська заявила, що Україні вдалося створити вікно можливостей у війні з РФ, але воно не буде відчинене вічно і цією можливістю слід скористатися.