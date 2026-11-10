Еврокомиссар рассказал об идее "Академии украинского боевого опыта" в Брюсселе

Новый хаб украинских оборонных производителей UARM Hub, официальное открытие которого состоится 10 ноября в Брюсселе, мог бы стать основой для своеобразной "Академии украинского боевого опыта", где европейцы обучались бы у украинских специалистов.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Кубилюс подчеркнул, что европейцам есть чему поучиться у украинцев.

"Я даже говорил, что было бы хорошо – это я говорю неформально – иметь здесь, в Брюсселе, нечто вроде Академии украинского боевого опыта. Это звучит очень амбициозно, но именно этот хаб мог бы стать началом создания такой возможности. Потому что нам действительно есть чему поучиться", – сказал еврокомиссар.

По его словам, европейским оборонным компаниям и институтам необходимо перенимать украинский опыт быстрого внедрения инноваций и адаптации производства к потребностям современной войны.

"Наша промышленность и наши институты должны научиться у Украины, как быть значительно более инновационными и динамичными", – подчеркнул Кубилюс.

Он отметил, что более тесное сотрудничество будет взаимовыгодным: европейские производители смогут перенимать украинский опыт, а украинские компании – лучше ознакомиться с европейскими производственными процессами и возможностями финансирования.

UARM Hub – новая платформа в Брюсселе, основанная пятью ведущими украинскими производителями оборонных технологий. Ее цель – создать постоянный канал сотрудничества между украинскими оборонными компаниями, институтами Евросоюза, европейскими производителями и международными партнерами.

Кубилюс уже ранее говорил, что если Европа хочет иметь лучшие армии, то должна учиться у украинцев.

Он также высказывал мнение, что ЕС должен отказаться от производства технологически продвинутого, но дорогого оружия и перейти к более дешевому производству качественного оружия, которое можно быстро нарастить.