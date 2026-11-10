Єврокомісарка: Молдова та Україна не зобов’язані рухатися до ЄС з однаковою швидкістю

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що інтеграція Молдови та України до Європейського Союзу залежить від результатів реформ та впровадження європейського законодавства в кожній країні.

Заяву європейської посадовиці наводить Infotag, повідомляє "Європейська правда".

Як наголосила Кос, Молдова та Україна не зобов’язані рухатися з однаковою швидкістю до членства в ЄС.

"Дві країни не зобов’язані рухатися з однаковою швидкістю, і темпи прогресу залежатимуть від ефективності роботи кожної з них", – сказала єврокомісарка.

Вона зазначила, що саме тому Єврокомісія розробила "дорожні карти" для кожної з чотирьох країн – лідерів у процесі євроінтеграції.

"Що ми включили в цю дорожню карту? Дуже чітко вказали, що Молдова може рухатися набагато швидше. Єдиний критерій, на основі якого ми можемо оцінити, наскільки швидко країна може просунутися, – це результати. Ми домовилися про принцип, заснований саме на результатах. Не можна рухатися вперед, якщо не виконувати свою роботу, якщо держави-члени не підтверджують ці результати", – підкреслила Кос.

При цьому вона звернула увагу на складні умови, в яких Україна продовжує проводити реформи, перебуваючи у стані війни з Росією.

"Говорячи про прогрес Молдови та України, ми не повинні забувати, що Україна зараз перебуває у стані війни. Знаєте, іноді Україна робить набагато більше, навіть під час війни проти Росії, ніж інші країни-кандидати, які досі зробили набагато менше, не стикаючись із цими величезними проблемами", – зазначила вона.

Кос додала, що "захоплюється" результатами, які демонструють Україна та Молдова.

"Деякі люди, наприклад, в Україні навіть не впевнені, що завтра прокинуться живими. І, незважаючи на це, вони рухаються вперед", – сказала єврокомісарка.

Вона також відповіла на запитання журналістів щодо плану "В", який обговорюється в Кишиневі, – інтеграції Молдови до Євросоюзу шляхом об’єднання з Румунією.

"Зараз Молдова приводить національне законодавство у відповідність до європейських норм, щоб стати членом ЄС. Але яким чином ви збираєтеся вступити – це ваше рішення, це можуть вирішити лише громадяни Республіки Молдова", – підкреслила Кос.

Марта Кос раніше говорила, що Молдова може досягти рівня Чорногорії у переговорах про вступ до Європейського Союзу вже у 2027 році, якщо збереже нинішні темпи реформ.

Нагадаємо, що ЄС у дорожніх картах визнав, що Молдова обігнала Україну на шляху вступу.

Про те, як Україна збільшила відставання від трьох основних претендентів на членство в ЄС і що слід робити, – у статті: "Рейтинг євроінтеграції" та загрози для України. Що показав звіт-2026 та що буде зі вступом у ЄС.