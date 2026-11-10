Еврокомиссар: Молдова и Украина не обязаны двигаться в ЕС с одинаковой скоростью

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что интеграция Молдовы и Украины в Европейский Союз зависит от результатов реформ и внедрения европейского законодательства в каждой стране.

Заявление европейского чиновника приводит Infotag, сообщает "Европейская правда".

Как подчеркнула Кос, Молдова и Украина не обязаны двигаться с одинаковой скоростью к членству в ЕС.

"Две страны не обязаны двигаться с одинаковой скоростью, и темпы прогресса будут зависеть от эффективности работы каждой из них", – сказала еврокомиссар.

Она отметила, что именно поэтому Еврокомиссия разработала "дорожные карты" для каждой из четырех стран – лидеров в процессе евроинтеграции.

"Что мы включили в эту дорожную карту? Очень четко указали, что Молдова может двигаться гораздо быстрее. Единственный критерий, на основе которого мы можем оценить, насколько быстро страна может продвинуться, – это результаты. Мы договорились о принципе, основанном именно на результатах. Нельзя двигаться вперед, если не выполнять свою работу, если государства-члены не подтверждают эти результаты", – подчеркнула Кос.

При этом она обратила внимание на сложные условия, в которых Украина продолжает проводить реформы, находясь в состоянии войны с Россией.

"Говоря о прогрессе Молдовы и Украины, мы не должны забывать, что Украина сейчас находится в состоянии войны. Знаете, иногда Украина делает гораздо больше, даже во время войны с Россией, чем другие страны-кандидаты, которые до сих пор сделали гораздо меньше, не сталкиваясь с этими огромными проблемами", – отметила она.

Кос добавила, что "восхищается" результатами, которые демонстрируют Украина и Молдова.

"Некоторые люди, например, в Украине даже не уверены, что завтра проснутся живыми. И, несмотря на это, они движутся вперед", – сказала еврокомиссар.

Она также ответила на вопросы журналистов о плане "В", который обсуждается в Кишиневе, – интеграции Молдовы в Евросоюз путем объединения с Румынией.

"Сейчас Молдова приводит национальное законодательство в соответствие с европейскими нормами, чтобы стать членом ЕС. Но каким образом вы собираетесь вступить – это ваше решение, это могут решить только граждане Республики Молдова", – подчеркнула Кос.

Марта Кос ранее заявляла, что Молдова может достичь уровня Черногории в переговорах о вступлении в Европейский Союз уже в 2027 году, если сохранит нынешние темпы реформ.

Напомним, что ЕС в дорожных картах признал, что Молдова обогнала Украину на пути к вступлению.

О том, как Украина увеличила отставание от трёх основных претендентов на членство в ЕС и что следует делать, – в статье: "Рейтинг евроинтеграции" и угрозы для Украины. Что показал отчёт-2026 и что будет с вступлением в ЕС.