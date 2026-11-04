ЄС у дорожніх картах визнав, що Молдова обігнала Україну на шляху вступу
Дорожні карти, створені Брюсселем на шляху вступу країн до ЄС, дозволяють стверджувати визнання Євросоюзом того факту, що Молдова вже обігнала Україну в процесі євроінтеграції.
Про це йдеться у статті "ЄвроПравди" Менше реформ, більше успіху: що пообіцяв ЄС Україні на 2027 рік та звідки взявся оптимізм.
Як зазначається, дорожні карти України та Молдови у вступній, описовій частині практично ідентичні.
"Але конкретика дозволяє стверджувати: Євросоюз вже визнав, що Молдова обігнала Україну", – йдеться у статті.
Загалом Єврокомісія має власний рейтинг всередині четвірки лідерів євроінтеграції, і Україна в ньому четверта та поступається Молдові.
Молдова розглядається як "добре просунута" (well advanced) у виконанні проміжних критеріїв. Як йдеться у статті з посиланнями на джерела, Єврокомісія вже підготувала позитивний звіт про IBAR, тобто "фундаментальні" бенчмарки, і незабаром має спрямувати його державам-членам для затвердження.
"Показовими є плани ЄК щодо подальшого перебігу переговорів. Якщо для України в дорожній карті заплановано почати закриття глав наприкінці першого кварталу (а з низьким поточним прогресом Києва у виконанні IBAR навіть це видається амбітним), то для Молдови йдеться про закриття дев’яти глав лише у першій половині 2027 року і ще 16 глав до кінця року – тобто 25 за рік", – йдеться у статті.
Разом з тим ЄС у дорожніх картах не став прогнозувати, коли лідери євроінтеграції завершать переговори про вступ в надії на прискорення темпу реформ Україною.
Європейська комісія у середу, 4 листопада 2026 року, представила щорічний пакет документів щодо розширення Європейського Союзу (Enlargement Package 2026), у якому оцінила поступ десяти країн-кандидатів на вступ до ЄС: Україна увійшла до четвірки держав, які демонструють найбільший поступ.
Звіт щодо України показав: зростання оцінки Єврокомісією прогресу України на шляху до ЄС, особливо у сфері антикорупції, відбулося не завдяки, а всупереч діям влади.