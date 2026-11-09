Кос: Молдова може наздогнати Чорногорію в переговорах про вступ до ЄС у 2027 році

Молдова може досягти рівня Чорногорії у переговорах про вступ до Європейського Союзу вже у 2027 році, якщо збереже нинішні темпи реформ.

Про це сказала європейська комісарка з питань розширення Марта Кос під час виступу у Кишиневі, цитує "Європейська правда".

Під час виступу Кос наголосила, що звіт про розширення ЄС за 2026 рік підтверджує значний прогрес Молдови, досягнутий попри "безпрецедентний зовнішній тиск".

У цьому контексті вона зазначила, що очікує на схвалення Радою ЄС відкриття двох останніх переговорних кластерів.

"2026 рік ще не завершився. Тому на нас чекають іще позитивні новини. Ми очікуємо, що Рада ЄС дасть зелене світло на відкриття двох кластерів, які залишилися", – сказала Кос.

Вона наголосила, що Європейська комісія завершує підготовку позитивної оцінки виконання Молдовою IBAR ("фундаментальних" бенчмарків).

"Позитивна оцінка IBAR відкриє шлях до закриття переговорних розділів. Це стане переломним моментом у переговорах про вступ. І саме тому 2027 рік буде вирішальним роком для досягнення результатів", – сказала Кос.

Єврокомісарка акцентувала: якщо Молдова збереже нинішні темпи реформ – у 2027 році країна зможе закрити до 25 переговорних розділів.

"Поясню, що це означає. Це дозволить Молдові досягти того рівня, на якому сьогодні перебуває Чорногорія. Йдеться про Чорногорію, яка наближається до завершення переговорів про вступ. Держави-члени ЄС уже готують договір про її вступ. Це означає, що якщо ви досягнете таких самих результатів, то опинитеся в аналогічному становищі", – сказала вона.

Кос підсумувала, що якщо Молдова і надалі буде просувати реформи такими темпами – матиме реалістичний шлях до завершення переговорів про вступ на початку 2028 року.

Нагадаємо, Європейський Союз у п'ятницю, 6 листопада, попередньо закрив ще два переговорні розділи з Чорногорією у перемовинах про вступ до ЄС, що збільшує загальну кількість закритих розділів до 23 з 33.

Раніше Кос вже заявляла, що за нинішніх темпів реформ Чорногорія буде готова підписати договір про вступ у ЄС уже в червні 2027 року.

Також нагадаємо, що ЄС у дорожніх картах визнав, що Молдова обігнала Україну на шляху вступу.

Про те, як Україна збільшила відставання від трьох основних претендентів на членство в ЄС і що слід робити, – у статті: "Рейтинг євроінтеграції" та загрози для України. Що показав звіт-2026 та що буде зі вступом у ЄС.