Глава МЗС Данії: нема жодних ознак, що Путін готовий домовлятися про реальний мир

Глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен не дуже вірить у те, що переговори в Абу-Дабі наблизять мир в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV2.

У той час як президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Данії, у вівторок і середу в Абу-Дабі проходять мирні переговори.

Хоча Україна, США та Європа прагнуть припинення вогню, правитель Росії Владімір Путін – єдиний, хто не "підтримує" цього бажання, зазначив Ларс Льокке Расмуссен.

"Немає жодних ознак того, що Путін готовий домовлятися про реальний мир. Однак це не змінює того факту, що сторонам корисно спілкуватися між собою", – заявив він.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також заявляв, що не бачить особливих надій на швидке укладення перемир’я з огляду на переговори в Абу-Дабі.

Керівник української переговорної групи, голова служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров раніше повідомив про початок переговорів у форматі Україна-США-Росія.

ЗМІ перед цим повідомили, що посланці президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф будуть тиснути на Росію, щоб та дозволила Європі долучитися до майбутніх переговорів щодо безпеки континенту.