Глава МИД Дании: нет никаких признаков, что Путин готов договариваться о реальном мире

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен не слишком верит в то, что переговоры в Абу-Даби приблизят мир в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.

В то время как президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Дании, во вторник и среду в Абу-Даби проходят мирные переговоры.

Хотя Украина, США и Европа стремятся к прекращению огня, правитель России Владимир Путин – единственный, кто не "поддерживает" это желание, отметил Ларс Лёкке Расмуссен.

"Нет никаких признаков того, что Путин готов договариваться о реальном мире. Однако это не меняет того факта, что сторонам полезно общаться друг с другом", – заявил он.

Министр обороны Германии Борис Писториус также заявлял, что не видит особых надежд на скорое заключение перемирия с учетом переговоров в Абу-Даби.

Руководитель украинской переговорной группы, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров ранее сообщил о начале переговоров в формате Украина-США-Россия.

СМИ перед этим сообщили, что посланцы президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф будут оказывать давление на Россию, чтобы та позволила Европе присоединиться к предстоящим переговорам по вопросам безопасности континента.