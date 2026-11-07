Пісторіус не бачить особливих надій на швидке припинення вогню між РФ і Україною

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не бачить особливих надій на швидке укладення перемир’я з огляду на переговори, заплановані на наступний тиждень в Абу-Дабі між США, Росією та Україною.

Про це він сказав газетам медіагрупи Funke, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Як повідомив, Пісторіус згідно з попередньою інформацією, укладення перемир’я залежить від правителя Росії Владіміра Путіна та дій президента США Дональда Трампа.

"Події останніх кількох місяців не дають підстав сподіватися, що підхід Трампа швидко призведе до припинення вогню чи навіть до миру", – зазначив він.

Угода між Росією та США за рахунок України та без її участі є неприйнятною як для України, так і для європейців, пояснив міністр.

Раніше Трамп заявив, що у четвер, 5 листопада, провів приватну зустріч із посланцем правителя Росії Владіміра Путіна після того, як російський посадовець з’явився разом із представниками України на заході в Білому домі, організованому першою леді США Меланією Трамп.

Після цього він висловив припущення, що незабаром може бути укладена угода, спрямована на врегулювання російської війни в Україні. Спілкуючись із журналістами в Білому домі він заявив, що війна близька до завершення і що її припинення може вплинути на всю Європу.

Нагадаємо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що тристоронні переговори США, України та Росії відбудуться 10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.