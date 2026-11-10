В уряді Польщі заявили, що Україна погодилась поділитись антидроновими технологіями

Заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик повідомив у вівторок, що Україна погодилася надати Польщі технології для боротьби з дронами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Томчик з понеділка перебуває в Києві разом із першим заступником начальника Генерального штабу Збройних сил Польщі генералом Каролем Домановським.

Заступник міністра оборони заявив, що переговори зосереджуються на військовій та промисловій співпраці, а також на передачі технологій.

"Україна погодилася передати Польщі необхідні нам технології протидії безпілотникам", – заявив заступник міністра.

У понеділок Томчик зазначив, що однією з тем його візиту є можливе передавання Україні двох польських літаків МіГ-29. Натомість Польща мала б отримати доступ до українських технологій дронів та засобів протидії безпілотникам.

Тоді він оцінив, що угода "близька до завершення" і перебуває "на етапі узгодження деталей".

У понеділок також обговорювалося поглиблення співпраці в рамках антибалістичної коаліції (йдеться про протидію ракетам за допомогою інших ракет). До складу коаліції входять: Польща, Україна, Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Іспанія, Швеція, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Польща приєдналася до неї у вересні і, як зазначив заступник міністра оборони, може надати високоякісні радари P-18PL.

"Тобто радар, який діє на відстані 2000 км, буде розміщений у Польщі, працюватиме на благо нашої країни, на благо НАТО, на благо України та цієї коаліції. Але наступне питання, і найважливіше, – це створення ракети. Ракети, яка здатна збити іншу ракету. І для цього потрібні можливості інших компаній та інших держав", – підкреслив він.

Раніше речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий підтвердив інформацію про те, що Польща готується передати Україні два винищувачі МіГ-29 радянського виробництва.

У серпні посол України у Польщі Василь Боднар в інтерв’ю "Європейській правді" розповів, що діалог з польською стороною щодо винищувачів МіГ-29 триває, але на заваді їх передачі поки є кілька перешкод.

Наприкінці червня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш говорив, що Україна відмовилась від домовленості "МіГи в обмін на дрони". Через кілька днів він сказав, що це відбулось через історичну суперечку між Києвом і Варшавою.

Але вже в липні Косіняк-Камиш говорив, що досягти домовленості у цьому питанні реально.