Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил во вторник, что Украина согласилась предоставить Польше технологии для борьбы с дронами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Томчик с понедельника находится в Киеве вместе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши генералом Каролем Домановским.

Заместитель министра обороны заявил, что переговоры сосредоточены на военном и промышленном сотрудничестве, а также на передаче технологий.

"Украина согласилась передать Польше необходимые нам технологии противодействия беспилотникам", – заявил заместитель министра.

В понедельник Томчик отметил, что одной из тем его визита является возможная передача Украине двух польских самолетов МиГ-29. Взамен Польша должна получить доступ к украинским технологиям дронов и средствам противодействия дронам.

Тогда он оценил, что соглашение "близко к завершению" и находится "на этапе согласования деталей".

В понедельник также обсуждалось углубление сотрудничества в рамках антибаллистической коалиции (речь идет о борьбе с ракетами с помощью других ракет). В состав коалиции входят: Польша, Украина, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания, Швеция, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Польша присоединилась к ней в сентябре и, как отметил заместитель министра обороны, может предоставить высококачественные радары P-18PL.

"То есть радар, действующий на расстоянии 2000 км, будет размещен в Польше, будет работать на благо нашей страны, на благо НАТО, на благо Украины и этой коалиции. Но следующий вопрос, и самый важный, – это создание ракеты. Ракеты, способной сбить другую ракету. И для этого нужны возможности других компаний и других государств", – подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий подтвердил информацию о том, что Польша готовится передать Украине два истребителя МиГ-29 советского производства.

В августе посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью "Европейской правде" рассказал, что диалог с польской стороной по поводу истребителей МиГ-29 продолжается, но их передаче пока препятствуют несколько факторов.

В конце июня министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина отказалась от соглашения "МиГи в обмен на дроны". Через несколько дней он пояснил, что это произошло из-за исторического спора между Киевом и Варшавой.

Но уже в июле Косиняк-Камыш заявил, что достичь соглашения по этому вопросу реально.