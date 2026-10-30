МЗС про два МіГ-29 від Польщі: "Працюємо над отриманням"

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий підтвердив інформацію про те, що Польща готується передати Україні два винищувачі МіГ-29 радянського виробництва.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 30 жовтня, пише кореспондентка "Європейської правди".

Речник МЗС прокоментував інформацію у польських ЗМІ щодо того, що країна передасть Україні два винищувачі радянського виробництва.

"Я можу підтвердити, що ми працюємо з польською стороною над отриманням двох МіГ-29", – акцентував Тихий.

За його словами, між собою комунікують військові щодо цього питання.

"Я можу підтвердити, що наразі проблем з постачанням немає, і ми дякуємо Польщі за її військову допомогу", – додав речник.

Нагадаємо, раніше польські ЗМІ дізналися, що країна готується передати Україні два винищувачі МіГ-29 радянського виробництва.

У серпні посол України у Польщі Василь Боднар в інтерв’ю "Європейській правді" розповів, що діалог з польською стороною щодо винищувачів МіГ-29 триває, але на заваді їх передачі поки є кілька перешкод.

Наприкінці червня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш говорив, що Україна відмовилась від домовленості "МіГи в обмін на дрони". Через кілька днів він сказав, що це відбулось через історичну суперечку між Києвом і Варшавою.

Але вже в липні Косіняк-Камиш говорив, що досягти домовленості у цьому питанні реально.

Пізніше він заявив, що Болгарія хотіла б купити польські літаки МіГ-29, у яких зацікавлена Україна, але Варшава все ще не відкидає спроб домовитись з Києвом.