У Брюсселі відбувається друге засідання Альянсу дронів Україна-ЄС

У Брюсселі у вівторок, 10 листопада, проходить друге засідання керівної ради Альянсу дронів ЄС та України, присвячене прискоренню розробки й виробництва дронів і систем протидії дронам.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомили у прес-службі Європейської комісії.

Друга зустріч Альянсу дронів ЄС-Україна присвячена пріоритетам промислової співпраці.

"Учасники спільно працюють над прискоренням розробки та виробництва дронів і систем протидії дронам нового покоління, а також над розвитком партнерств", – йдеться у повідомленні.

На засіданні обговорять особливості управління Альянсом, пріоритети промислової співпраці, регуляторні питання, нові доктрини ведення бойових дій, стійкість ланцюгів постачання та інновації.

Окрему увагу приділять інтеграції систем протидії дронам та їхньому зв'язку з Європейськими оборонними проєктами спільного інтересу (EDPCI).

"Дроновий альянс ЄС та України є першим кроком у реалізації домовленості ЄС та України щодо дронів, оголошеної в липні", – зазначили в Єврокомісії.

Альянс також сприятиме реалізації оборонно-промислового пакту ЄС-Україна, який передбачає спільну роботу над розвитком необхідних спроможностей України та держав-членів ЄС і зміцненням оборонної готовності Європи.

Третє засідання керівної ради альянсу заплановане на початок 2027 року.

У Єврокомісії повідомили, що альянс розширюватиметься, а інші компанії зможуть приєднатися до нього як звичайні члени.

Наразі Альянс дронів ЄС-Україна об'єднує 18 учасників-засновників, серед яких виробники, інноваційні компанії, стартапи та компанії на етапі масштабування з України, держав ЄС та країн Європейської економічної зони, що входять до Європейської асоціації вільної торгівлі.

Як повідомляла "Європейська правда", установче засідання Альянсу дронів ЄС та України, до якої увійшли дев’ять українських та дев’ять європейських компаній, відбулося 11 вересня в Брюсселі.

У липні 2026 року ЄС та Україна погодили Drone Deal, що має на меті "забезпечити єдину, узгоджену рамку співпраці між ЄС та Україною для сприяння, координації та підтримки" повної реалізації угод про безпілотники, які Київ підписав із кількома столицями країн ЄС.