Фон дер Ляєн пояснила, чому ЄС підписує угоду про дрони з Україною

Україна володіє унікальними знаннями у користуванні безпілотниками, що допоможуть Європі побороти актуальні загрози, тому так звана угода Drone Deal є важливою частиною оборонно-промислового партнерства між двома сторонами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи у середу в Києві.

Фон дер Ляєн зазначила, що із задоволенням започатковує між ЄС та Україною нове оборонно-промислове партнерство.

"Те, що ми сьогодні підписуємо, – це наша власна Drone Deal. Протягом останніх місяців Україна уклала подібні угоди щодо безпілотників із кількома країнами = від Європи до Близького Сходу. Це свідчить про зацікавленість у бойовому досвіді України. Знання, які ви набули щодо експлуатації безпілотних літальних апаратів та систем протидії їм, є справді унікальними", – пояснила очільниця Європейської комісії.

Вона підкреслила, що українці володіють повним циклом: від технологій та виробництва дронів до ланцюгів постачання, необхідних для підтримання виробничих потужностей. А також, що надзвичайно важливо, мають знання щодо використання радіолокаційних систем, наземних станцій чи датчиків.

"Ми маємо спільно скористатися цим потенціалом. Адже ми знаємо про загрози, з якими стикається Європа в цій сфері – ми бачили вторгнення та тривожні сигнали у багатьох державах-членах. Події тут та в усьому світі показали нам, наскільки важливо для нашої безпеки мати можливість розгортати перевірені в бою системи безпілотників – у великих масштабах і швидко", – сказала фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що у Європі є величезний технологічний та промисловий потенціал, але бракує перевірених у бою знань та досвіду, які напрацювала Україна.

"Отже, я хочу сказати, що нам потрібно об’єднати наші сили. Разом ми можемо працювати над спільним виробництвом… Ця угода об’єднає українську винахідливість та промислові масштаби Європи. І завдяки цій угоді наше послання є чітким: саме зараз настав час інвестувати в Україну. Інвестувати в Європу. І інвестувати в нашу спільну безпеку та спільне майбутнє", – заявила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 7 липня в Анкарі на полях саміту НАТО президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки.

Цього ж дня Україна також підписала угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій з Естонією, а також із Нідерландами.