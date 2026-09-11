Кубілюс у Брюсселі відкрив установче засідання Альянсу дронів ЄС-Україна

У пʼятницю, 11 вересня, у Брюсселі розпочало роботу установче засідання Альянсу дронів ЄС та України, до якої увійшли дев’ять українських та дев’ять європейських компаній.

Про це передає кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі.

Установче засідання Альянсу дронів ЄС-Україна відкрив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

У засіданні беруть участь очільники Коаліції з розвитку спроможностей у сфері дронів і протидії дронам (Drone and Counter-Drone Capability Coalition, Decoder) та ініціативи Варта східного флангу (Eastern Flank Watch).

"Це дуже особливий момент, я б навіть сказав – історичний. Сьогодні відбувається перше засідання Ради Альянсу дронів ЄС та України. Це цілком новий досвід для всіх нас", – сказав Кубілюс, відкриваючи засідання.

За його словами, на участь у першій Раді Альянсу надійшло близько 400 заявок, з яких після ретельного відбору обрали 18 компаній – по дев’ять з України та держав-членів ЄС.

Єврокомісар заявив, що мета Альянсу дронів ЄС-Україна полягає у спільному створенні європейського потенціалу у сфері дронів та систем протидії їм, а також у використанні досвіду, отриманого Україною під час повномасштабної війни.

"Європа повинна навчитися вести дронові війни як єдине ціле і навчатися в України. Цей Альянс у певному сенсі може стати своєрідною академією українського досвіду війни", – зазначив єврокомісар.

Він висловив переконання, що Європа має перейняти в України не лише технології виробництва дронів, а й здатність швидко адаптувати продукцію, скорочувати цикли розробки та оперативно збільшувати виробництво.

Водночас ЄС може запропонувати Україні передові оборонні технології та виробничі можливості континентального масштабу.

Серед завдань Альянсу Кубілюс назвав прискорення створення спільних підприємств між українськими та європейськими компаніями, відкриття ланцюгів постачання, розширення доступу до випробувальних майданчиків та розв’язання проблем, пов’язаних із сертифікацією, компонентами, інтелектуальною власністю і нестачею кваліфікованих працівників.

Єврокомісар наголосив, що Альянс має стати органом, який ухвалюватиме рішення та формуватиме конкретні ініціативи, а не лише майданчиком для дискусій.

"Безпекове середовище не чекатиме на нас. Перші практичні результати мають з’явитися вже до кінця цього року", – заявив Кубілюс.

Як повідомляла "Європейська правда", у липні ЄС та Україна погодили Drone Deal, що має на меті "забезпечити єдину, узгоджену рамку співпраці між ЄС та Україною для сприяння, координації та підтримки" повної реалізації угод про безпілотники, які Київ підписав із кількома столицями країн ЄС.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна фіналізує Drone Deal з Німеччиною. Перед цим таку угоду було підписано із Норвегією.