В Брюсселе проходит второе заседание Альянса дронов Украина-ЕС

В Брюсселе во вторник, 10 ноября, проходит второе заседание руководящего совета Альянса дронов ЕС и Украины, посвященное ускорению разработки и производства дронов и систем противодействия дронам.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

Вторая встреча Альянса дронов ЕС–Украина посвящена приоритетам промышленного сотрудничества.

"Участники совместно работают над ускорением разработки и производства дронов и систем противодействия дронам нового поколения, а также над развитием партнерств", – говорится в сообщении.

На заседании обсудят особенности управления Альянсом, приоритеты промышленного сотрудничества, регуляторные вопросы, новые доктрины ведения боевых действий, устойчивость цепочек поставок и инновации.

Отдельное внимание уделят интеграции систем противодействия дронам и их связи с Европейскими оборонными проектами общего интереса (EDPCI).

"Альянс дронов ЕС и Украины является первым шагом в реализации договоренности ЕС и Украины относительно дронов, объявленной в июле", – отметили в Еврокомиссии.

Альянс также будет способствовать реализации оборонно-промышленного пакта ЕС–Украина, который предусматривает совместную работу над развитием необходимых возможностей Украины и государств-членов ЕС и укреплением оборонной готовности Европы.

Третье заседание руководящего совета альянса запланировано на начало 2027 года.

В Еврокомиссии сообщили, что альянс будет расширяться, а другие компании смогут присоединиться к нему в качестве обычных членов.

В настоящее время Альянс дронов ЕС–Украина объединяет 18 участников-основателей, среди которых производители, инновационные компании, стартапы и компании на этапе масштабирования из Украины, государств ЕС и стран Европейской экономической зоны, входящих в Европейскую ассоциацию свободной торговли.

Как сообщала "Европейская правда", учредительное заседание Альянса дронов ЕС и Украины, в состав которого вошли девять украинских и девять европейских компаний, состоялось 11 сентября в Брюсселе.

В июле 2026 года ЕС и Украина согласовали Drone Deal, целью которой является "обеспечение единой, согласованной рамки сотрудничества между ЕС и Украиной для содействия, координации и поддержки" полной реализации соглашений о беспилотниках, которые Киев подписал с несколькими столицами стран ЕС.