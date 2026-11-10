У Німеччині загинули четверо підлітків, врізавшись на великій швидкості в дерево

У Німеччині пізно ввечері в понеділок четверо підлітків загинули внаслідок аварії, під час якої їхній автомобіль на великій швидкості врізався в дерево неподалік від Бад-Зассендорфа на заході країни.

Про це повідомляє dpa з посиланням на дані поліції, пише "Європейська правда".

Поліція назвала причиною аварії, в якій загинули двоє юнаків віком 18 і 19 років та дві дівчини по 16 років, перевищення швидкості. За кермом перебував 18-річний юнак.

Аварія сталася незадовго до півночі, коли четверо підлітків їхали територією землі Північний Рейн-Вестфалія, і їхній автомобіль з’їхав з дороги. Усі четверо загинули на місці події, незважаючи на спроби реанімувати їх.

Представниця поліції повідомила, що на цій ділянці дороги обмеження швидкості становило 50 кілометрів на годину.

З огляду на те, що автомобіль був повністю понівечений, а блок циліндрів двигуна був втиснутий у салон, поліція вважає, що автомобіль, ймовірно, рухався з перевищенням швидкості.

"Це, безумовно, не могло статися при швидкості 50 км/год", – заявила представниця поліції.

Начальник місцевої пожежної служби 54-річний Аксель Кіпп заявив агентству dpa: "За понад 30 років моєї служби в пожежній частині це, мабуть, найстрашніше, що коли-небудь траплялося".

Нагадаємо, влітку в Ірландії п’ятеро підлітків загинули, а ще четверо осіб отримали серйозні травми внаслідок ДТП за участю автомобіля, що рухався по автомагістралі зустрічною смугою.

Після цього сім осіб, у тому числі двоє поліцейських, загинули внаслідок автомобільної аварії на північному сході Англії після того, як транспортний засіб, який рухався зустрічною смугою головної дороги, зіткнувся з поліцейським автомобілем.