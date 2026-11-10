В Германии погибли четверо подростков, врезавшись на большой скорости в дерево

В Германии поздно вечером в понедельник четверо подростков погибли в результате аварии, в ходе которой их автомобиль на большой скорости врезался в дерево недалеко от Бад-Зассендорфа на западе страны.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на данные полиции, пишет "Европейская правда".

Полиция назвала причиной аварии, в которой погибли двое юношей в возрасте 18 и 19 лет и две девушки, обе по 16 лет, превышение скорости. За рулем находился 18-летний юноша.

Авария произошла незадолго до полуночи, когда четверо подростков ехали по территории земли Северный Рейн-Вестфалия, и их автомобиль съехал с дороги. Все четверо погибли на месте происшествия, несмотря на попытки реанимировать их.

Представительница полиции сообщила, что на этом участке дороги ограничение скорости составляло 50 километров в час.

Учитывая, что автомобиль был полностью разбит, а блок цилиндров двигателя был вдавлен в салон, полиция считает, что автомобиль, вероятно, двигался с превышением скорости.

"Это, безусловно, не могло произойти при скорости 50 км/ч", – заявила представительница полиции.

Начальник местной пожарной службы 54-летний Аксель Кипп заявил агентству dpa: "За более чем 30 лет моей службы в пожарной части это, пожалуй, самое страшное, что когда-либо случалось".

Напомним, летом в Ирландии пятеро подростков погибли, а ещё четверо человек получили серьёзные травмы в результате ДТП с участием автомобиля, двигавшегося по автомагистрали по встречной полосе.

После этого семь человек, в том числе двое полицейских, погибли в результате автомобильной аварии на северо-востоке Англии после того, как транспортное средство, двигавшееся по встречной полосе главной дороги, столкнулось с полицейским автомобилем.