В Ірландії п'ятеро підлітків загинули у ДТП з автівкою, що рухалась зустрічною смугою

В Ірландії п’ятеро підлітків загинули, а ще четверо осіб отримали серйозні травми внаслідок ДТП за участю автомобіля, що рухався по автомагістралі зустрічною смугою.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані поліції, інформує "Європейська правда".

За даними поліції, тіла підлітків – усіх чоловічої статі – були вилучені з місця зіткнення двох автомобілів, яке сталося близько 3-ї години ночі в неділю на автомагістралі M9 у графстві Кілдер.

За даними правоохоронців, пасажири другого автомобіля – три жінки (дві віком близько 30 років і одна віком близько 20 років) та один хлопчик – перебувають у лікарні з важкими травмами.

Комісар поліції Джастін Келлі охарактеризував лобове зіткнення двох автомобілів як "жахливе" та зазначив, що "у деяких випадках" водії їздять автомагістралями в неправильному напрямку заради лайків у соціальних мережах.

Описуючи аварію, Келлі сказав: "Ці члени сім’ї спокійно їхали дорогою, коли в них врізався автомобіль, що рухався автомагістраллю в неправильному напрямку".

Співробітники поліції розслідують обставини аварії. Поліція звернулася із закликом до всіх, хто був свідком аварії або має записи з відеореєстратора, звернутися до поліції.

Як повідомлялося, вихідними в Угорщині 12 людей загинули та щонайменше 10 отримали поранення внаслідок аварії автобуса з польськими номерами. За попередньою інформацією угорської поліції, водій автобуса заснув за кермом. Його затримали.

На початку серпня в Італії на автомагістралі Терні–Рієті сталася масштабна ДТП за участю туристичного автобуса, трьох легкових автомобілів і фургона, внаслідок якої загинули шестеро людей, ще 34 дістали поранення.