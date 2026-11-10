Зеленський коротко обговорив із делегацією перебіг переговорів в Абу-Дабі

Президент Володимир Зеленський коротко обговорив з українською делегацією перебіг тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

Про це журналістами повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, пише "Європейська правда".

Як повідомили журналістам у пресслужбі Служби зовнішньої розвідки, на вівторок тристоронні перемовини в Абу-Дабі вже завершились. Очікується, що вони поновляться 11 листопада зранку.

За словами Литвина, Зеленський уже коротко обговорив з делегацією перебіг переговорів в Абу-Дабі.

Він зазначив, що пізніше президент планує детальніше обговорити результати перемовин.

За даними "Української правди", під час першого раунду переговорів Україна-США-Росія в Абу-Дабі сторони обговорили гарантії безпеки, вимоги Росії та торкнулися питання післявоєнного майбутнього.

Американські, українські та європейські посадовці зустрілися вранці 10 листопада перед запланованими переговорами між Росією та Україною в Абу-Дабі, спецпредставник США Стів Віткофф повідомив про результати зустрічі.

Метою зустрічі була координація зусиль щодо припинення війни та обговорення післявоєнних домовленостей у сфері безпеки, у яких США прагнуть виступити посередником.

ЗМІ перед цим повідомили, що посланці президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф будуть тиснути на Росію, щоб та дозволила Європі долучитися до майбутніх переговорів щодо безпеки континенту.