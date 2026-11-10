Зеленский кратко обсудил с делегацией ход переговоров в Абу-Даби

Президент Владимир Зеленский кратко обсудил с украинской делегацией ход трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Об этом журналистам сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, пишет "Европейская правда".

Как сообщили журналистам в пресс-службе Службы внешней разведки, на вторник трехсторонние переговоры в Абу-Даби уже завершились. Ожидается, что они возобновятся 11 ноября утром.

По словам Литвина, Зеленский уже кратко обсудил с делегацией ход переговоров в Абу-Даби.

Он отметил, что позже президент планирует более подробно обсудить результаты переговоров.

По данным "Украинской правды", во время первого раунда переговоров Украина-США-Россия в Абу-Даби стороны обсудили гарантии безопасности, требования России и затронули вопрос о послевоенном будущем.

Американские, украинские и европейские чиновники встретились утром 10 ноября перед запланированными переговорами между Россией и Украиной в Абу-Даби; спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил о результатах встречи.

Целью встречи была координация усилий по прекращению войны и обсуждение послевоенных договоренностей в сфере безопасности, в которых США стремятся выступить посредником.

СМИ ранее сообщили, что посланцы президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф будут оказывать давление на Россию, чтобы та позволила Европе присоединиться к предстоящим переговорам по вопросам безопасности континента.