У ЄС трохи поменшало українців, які користуються тимчасовим захистом

Станом на 30 вересня 2026 року статус тимчасового захисту в Європейському Союзі мали 4,37 млн людей, які виїхали з України через російську агресію: за місяць їх кількість дещо скоротилася.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать оприлюднені 10 листопада дані Eurostat.

На кінець вересня 2026 року в країнах ЄС перебували 4,37 млн людей, які виїхали з України через російську агресію та отримали статус тимчасового захисту. За місяць їх кількість зменшилася на 61 055 осіб (1,4%).

Найбільше людей з України зі статусом тимчасового захисту прийняли Німеччина (1 300 070 осіб, або 29,7% від загальної кількості в ЄС), Польща (858 545 осіб, або 19,6%) та Чехія (391 720 осіб, або 9%).

У період з кінця серпня до кінця вересня 2026 року кількість осіб під тимчасовим захистом зросла у 25 із 27 країн ЄС. Найбільше в абсолютних цифрах – у Німеччині (+5515 осіб, або 0,4%), Румунії (+3900, або 1,8%) та Італії (+2505, або 4,4%).

У двох країнах кількість осіб під тимчасовим захистом скоротилася: у Польщі – на 80 850 осіб (8,6%) та у Чехії – на 6640 осіб (1,7%).

Найвище співвідношення кількості осіб із тимчасовим захистом до загальної чисельності населення зафіксували в Чехії – 35,9 на тисячу жителів. Далі йдуть Словаччина (28) та Кіпр (27,4). Середній показник у ЄС становив 9,7 на тисячу жителів.

У липні ЄС ухвалив рішення продовжити тимчасовий захист для цих людей з 4 березня 2027 року до 4 березня 2028 року.

Детально про ухвалені зміни читайте у статті: "Резерв+" для жінок і не лише. ЄС змінив правила для українців: як діяти та що буде далі.