В ЕС немного уменьшилось число украинцев, пользующихся временной защитой

По состоянию на 30 сентября 2026 года статус временной защиты в Европейском Союзе имели 4,37 млн человек, покинувших Украину из-за российской агрессии: за месяц их число несколько сократилось.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют обнародованные 10 ноября данные Eurostat.

На конец сентября 2026 года в странах ЕС находились 4,37 млн человек, которые выехали из Украины из-за российской агрессии и получили статус временной защиты. За месяц их число сократилось на 61 055 человек (1,4%).

Больше всего людей из Украины со статусом временной защиты приняли Германия (1 300 070 человек, или 29,7% от общего числа в ЕС), Польша (858 545 человек, или 19,6%) и Чехия (391 720 человек, или 9%).

В период с конца августа по конец сентября 2026 года число лиц, находящихся под временной защитой, выросло в 25 из 27 стран ЕС. Наибольший рост в абсолютных цифрах наблюдался в Германии (+5 515 человек, или 0,4%), Румынии (+3 900, или 1,8%) и Италии (+2 505, или 4,4%).

В двух странах число лиц, находящихся под временной защитой, сократилось: в Польше – на 80 850 человек (8,6%), в Чехии – на 6640 человек (1,7%).

Самое высокое соотношение числа лиц, находящихся под временной защитой, к общей численности населения зафиксировано в Чехии – 35,9 на тысячу жителей. Далее следуют Словакия (28) и Кипр (27,4). Средний показатель в ЕС составил 9,7 на тысячу жителей.

В июле ЕС принял решение продлить временную защиту для этих людей с 4 марта 2027 года до 4 марта 2028 года.

Подробнее о принятых изменениях читайте в статье: "Резерв+" для женщин и не только. ЕС изменил правила для украинцев: как действовать и что будет дальше.