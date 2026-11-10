Зеленский назвал "конструктивными" переговоры в Абу-Даби и рассказал, о чем шла речь

Президент Владимир Зеленский сообщил, что получил отчет от украинской переговорной команды по итогам первого дня встреч в Абу-Даби.

Об этом глава государства рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По его словам, сначала состоялся разговор с европейскими и американскими партнерами, затем – трехсторонние переговоры между украинской, американской и российской делегациями.

Зеленский охарактеризовал трехсторонний формат как "конструктивный и довольно содержательный".

"Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных мер. Освобождение пленных – это приоритет. Подробно говорили о содержании гарантий безопасности Украине и основах их долгосрочного функционирования. Нужны реальные инструменты, чтобы предотвратить любое повторение войны", – сообщил Зеленский.

Кроме того, обсуждалась необходимость шагов по деэскалации.

Зеленский определил для украинской команды четкие задачи для дальнейшего диалога – как в трехстороннем формате в среду, так и в целом в ближайшие дни с представителями президента США и Европы.

"Главное – реально приблизить мир, и со стороны Украины будет только продуктивная, качественная, честная работа. Благодарю американскую сторону за организацию этих переговоров и Эмираты за надежную переговорную площадку", – написал Зеленский.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры Украина-США-Россия, состоявшиеся 10 ноября в Абу-Даби, были "очень продуктивными", но впереди ещё много работы.

Ожидается, что переговоры возобновятся 11 ноября утром.

По данным "Украинской правды", в ходе первого раунда переговоров Украина-США-Россия в Абу-Даби стороны обсудили гарантии безопасности, требования России и затронули вопрос о послевоенном будущем.